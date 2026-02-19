Poblanos se vacunan contra influenza y sarampión en el Centro Histórico

Desde primeras horas del día, poblanos acuden a aplicarse vacunas en el módulo instalado en el primer cuadro del Centro Histórico de Puebla, con el objetivo de mantenerse al corriente en su esquema de vacunación y prevenir contagios de diversas enfermedades.

El módulo fue instalado desde el pasado lunes sobre la calle 5 de Mayo, a la altura de la Avenida Reforma. Desde las 08:00 horas, personal de enfermería aplica vacunas contra la influenza y el sarampión a personas de diferentes edades que no cuentan con ellas.

En el caso del sarampión, se aplica a personas de hasta 49 años de edad, con un promedio de al menos 100 dosis diarias.

El tiempo aproximado de espera es de entre 10 y 20 minutos. Los asistentes únicamente deben presentar su INE y registrarse. Señalan que acuden a este punto debido a que en distintos centros de salud no se dan abasto con las vacunas o el proceso resulta más tardado por la alta demanda.

#Puebla 💉 Desde las 8 am, poblanos hacen fila en el modulo de vacunación instalado en calle 5 de Mayo y avenida Reforma.



Se aplican los biológicos contra influenza y sarampión para personas de hasta 49 años.



El tiempo de espera es de aproximadamente 20 minutos y solo se pide… pic.twitter.com/57bw2N5gsO — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 19, 2026

La mayoría de quienes acuden refieren que no recuerdan si la vacuna les fue aplicada hace años, por lo que prefieren formarse y esperar unos minutos antes que arriesgarse a un contagio de sarampión. Aunque reconocen que la aplicación puede resultar dolorosa, aseguran que es preferible soportar la molestia a que la enfermedad se propague entre sus familiares.

Madres y padres de familia señalan que la instalación del módulo facilita que los menores reciban su vacuna, debido a que ya comienzan a registrarse contagios en algunas escuelas de la capital poblana.

“Yo pasé, vi la fila, me dijeron que es de vacunación y me forme para recibirla… no me acuerdo si me la aplicaron, pero aquí estoy por si las dudas”.

“Prefiero esperar unos minutos a que mi hija se contagie en la escuela y después sea peor el asunto”.

Cabe señalar que el módulo se instala de manera aleatoria, no cuenta con un horario fijo de cierre y se exhorta a los poblanos a acudir para aplicarse la vacuna que requieran.

