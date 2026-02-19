Indagan “situaciones familiares” tras intoxicación de menor en Huauchinango

Tras el inicio de las investigaciones correspondientes en torno al caso de la niña Cristina N., quien resultó presuntamente intoxicada con fentanilo y cuyos familiares menores de edad también presentaron malestares, autoridades indagan posibles situaciones “delicadas” al interior de su núcleo familiar.

Aunque no se han dado a conocer mayores detalles debido a que el caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, señaló que existe casi total certeza de que la intoxicación no derivó del consumo de alimentos.

El edil explicó que, en la colonia El Potro —donde surgió la versión sobre una posible contaminación de comida—, se entrevistó a otros clientes del comerciante señalado, quienes no reportaron afectaciones a su salud. No obstante, precisó que aún se encuentran pendientes los resultados de los análisis químicos correspondientes, mientras la carpeta de investigación permanece en manos de la FGE.

En otro punto, López Angulo destacó la relevancia de la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que su participación brindará mayor certeza a la ciudadanía sobre lo ocurrido y permitirá a las autoridades avanzar en el esclarecimiento del caso.

Por el momento, el Sistema Municipal DIF mantiene el acompañamiento a la familia afectada. El alcalde indicó que el gobierno municipal permanece atento al desarrollo y resolución de las investigaciones.

