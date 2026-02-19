Edil de Huauchinango duda que fentanilo estuviera en tamales

Los siete niños, incluida la niña que resultó intoxicada por posible fentanilo tras consumir tamales en Huauchinango, Puebla, son de una misma familia y los menores no estaban inscritos en la escuela, reveló el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo.

En entrevista con Azucena Uresti, dijo que hay una posibilidad de que no hayan sido intoxicados con los tamales, debido a que hay más personas que comieron de la misma vaporera y no presentaron síntomas, lo cual se conocerá hasta que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Dirección Contra Riesgos Sanitarios entreguen los resultados en dos semanas.

El edil compartió que los padres de la menor intoxicada son de escasos recursos, se dedican al comercio y aseguran que no cuentan con los medios económicos para enviar a la pequeña a la escuela, lo mismo que los otros integrantes de su familia.

El consumo de los tamales se dio el sábado 14 de febrero en la casa de la familia, los cuales compraron de un vendedor en la calle.

El presidente municipal recordó que los siete menores ingresaron al hospital a las 10:30 de la mañana; seis fueron dados de alta y se quedó la niña de 10 años que salió positiva con residuos de fentanilo.

Al siguiente día salió del hospital, por lo que se reporta estable y sin ningún problema.

“Nosotros creemos, a reserva de los resultados, que este fentanilo no está en los tamales, porque de esos tamales comió mucha gente también y no hubo ningún otro intoxicado, sino que solo estos niños que pertenecen a una misma familia. Es ilógico que solo esa familia, cuando de la misma vaporera, misma tamalera, pues comieron muchas otras personas y nadie presentó síntomas de intoxicación”, insistió.

El edil reiteró que el DIF municipal acudió al hogar de los menores y mostró preocupación de que no asistan a la escuela.

