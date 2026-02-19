Puebla realiza asamblea informativa para la Beca “Rita Cetina”

El Estado de Puebla realiza asamblea informativa para el registro a la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, encabezada por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, quien destacó que, por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el programa se implementará en una sola etapa para garantizar que todas y todos los estudiantes de primaria accedan al apoyo.

Durante su intervención, subrayó que esta política social consolida el derecho constitucional a la educación y fortalece el bienestar de millones de familias en el país. Detalló que el apoyo será de 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante de primaria, entregados de manera directa y sin intermediarios, con el propósito de apoyar en la compra de uniformes y útiles escolares.

El registro se realizará del 2 al 19 de marzo a través de la plataforma oficial, y forma parte de una estrategia integral que acompaña a las y los alumnos desde primaria hasta nivel superior, mediante distintos esquemas de becas que buscan evitar la deserción escolar y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional.

En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el secretario de Educación del Estado, Manuel Viveros Narciso, reafirmó el compromiso del Gobierno de Puebla para coordinar esfuerzos con la Federación y asegurar que la información llegue de manera clara a madres, padres y tutores, especialmente en comunidades rurales e indígenas. Señaló que la administración del gobernador Armenta mantiene como prioridad que los apoyos sociales impacten directamente en la economía familiar y contribuyan a la reconstrucción del tejido social.

Por su parte, la titular de la Oficina de Representación Estatal de Becas para el Bienestar, Cecilia Calvillo Ángeles, indicó que las asambleas informativas continuarán en distintos municipios de la entidad para garantizar que ningún estudiante se quede sin registrar. Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece la coordinación con el Gobierno de México para consolidar una transformación basada en la justicia social y el acceso equitativo a la educación para la niñez poblana.

