Gobierno de Puebla condena asesinato en capilla de San Baltazar Tetela

El Gobierno del Estado emitió un posicionamiento en el que condena enérgicamente los hechos registrados en una capilla ubicada en la colonia Buena Vista de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, en la ciudad de Puebla, donde una agresión con disparos de arma de fuego provocó el fallecimiento de una persona.

La administración estatal expresó su empatía con la comunidad católica y manifestó su más profunda solidaridad con la familia de la víctima y con los habitantes de San Baltazar Tetela.

“No permitiremos que la violencia vulnere los derechos y libertades reconocidas por las leyes de nuestro país”, señaló el comunicado.

Fuerzas estatales y municipales, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, trabajan de manera conjunta para esclarecer los hechos y detener a los responsables. El gobierno estatal reiteró que la seguridad es una prioridad y que se trabaja diariamente para fortalecerla.

