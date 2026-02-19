Cuautlancingo instala la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres

La presidenta del Sistema Municipal DIF Cuautlancingo (SMDIF), Tere Alfaro, encabezó la instalación de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) en el municipio, así como la develación de la placa de validación estatal y el arranque del operativo con perspectiva de género y proximidad social.

Durante su mensaje, la presidenta del SMDIF subrayó que la UDAIM representa un avance histórico para el municipio, ya que consolida un espacio institucional donde las mujeres pueden ser escuchadas, orientadas y acompañadas con respeto, confidencialidad y profesionalismo.

Destacó que la coordinación con el Gobierno del estado ha permitido fortalecer la atención y acercar servicios especializados; además, reconoció el trabajo del equipo que impulsa la protección de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en Cuautlancingo.

Por su parte, la directora de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres del estado, Abigaíl Melo Cruz, reconoció el cumplimiento de los lineamientos y el compromiso del municipio para consolidar la unidad. Señaló que la UDAIM de Cuautlancingo se integra a la red estatal de atención con estándares que garantizan respuesta inmediata, acompañamiento integral y seguimiento a cada caso.

Asimismo, destacó que el modelo de atención prioriza la contención emocional, la orientación jurídica y la canalización interinstitucional, lo que permite que las mujeres accedan a servicios especializados sin revictimización.

En tanto, la diputada local Norma Estela Pimentel Méndez reconoció la validación de la UDAIM en Cuautlancingo como un paso importante en la protección de las mujeres y en el fortalecimiento de la atención institucional en el municipio.

En el estado avanza la estrategia de fortalecimiento de las Unidades de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM). De 167 unidades que se encontraban inactivas, 61 están en proceso de validación ante cabildo; entre ellas, Cuautlancingo. El municipio forma parte, además, de los 50 territorios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, lo que refuerza la prioridad de contar con mecanismos de atención inmediata y especializada.

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo y el SMDIF reiteran su compromiso con la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Para atención de emergencias y orientación inmediata, la ciudadanía puede comunicarse a la línea directa 222 285 5127 o al WhatsApp 221 110 5582; en situaciones de riesgo inminente, también está disponible el 911.

