Puebla capital impulsa el Ultimate Frisbee

Con el compromiso de abrir nuevos espacios y oportunidades para la práctica deportiva, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), dirigido por Ricardo Zayas realizó la primera capacitación de introducción a la Disciplina del Ultimate Frisbee en la capital, esto se dio gracias a la relación que tiene el Instituto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en coordinación con la Federación Mexicana de Disco Volador.

Esta capacitación estuvo dirigida a la comunidad en general, clubes deportivos e instituciones, con el objetivo de acercarles los fundamentos de esta disciplina emergente que ha ganado terreno en distintas partes del país y del mundo.

El Ultimate Frisbee es un deporte colectivo que se juega con un disco volador y que se distingue por su dinamismo y el llamado “espíritu de juego” que promueve no solo el desarrollo físico, sino también habilidades emocionales y cognitivas, al fomentar el trabajo en equipo, el respeto y la autorregulación entre sus participantes.

Durante la presentación, el director del IMDP, Ricardo Zayas Gallardo, subrayó que desde el inicio de la administración municipal se ha trabajado para diversificar la oferta deportiva en la ciudad y brindar impulso a nuevas disciplinas.

“Desde que inició esta administración hemos fortalecido el impulso a los deportes emergentes. Hemos estado colaborando y trabajando muy de cerca con la CONADE, hicimos este acercamiento con la Federación Mexicana de Disco Volador para llevar a cabo esta capacitación, con el objetivo de impulsar este deporte con gente que ya está involucrada, como muchos de ustedes que forman parte de clubes y organizaciones. Queremos ser como Instituto Municipal del Deporte, los que impulsen esto fuerte en Puebla”, expresó.

La jornada se desarrolló en modalidad teórico-práctica, donde las y los asistentes conocieron los fundamentos técnicos del Ultimate, reglas básicas, táctica simple y, especialmente, el valor del “espíritu de juego”, principio que distingue a esta disciplina por su énfasis en el juego limpio y la responsabilidad compartida.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de consolidar a Puebla como una capital donde el deporte sea un derecho accesible para todas y todos, impulsando políticas públicas que generen oportunidades, fortalezcan el tejido social y lleven nuevas alternativas deportivas a cada rincón del municipio.

