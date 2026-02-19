Lupita Cuautle escucha necesidades de vecinos en San Luis Tehuiloyocan

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, realizó recorridos en la junta auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, como parte de la preparación de la Jornada de Proximidad Social que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo.

Durante las caminatas, la edil Cuautle Torres escucha directamente las principales necesidades de la ciudadanía, especialmente en materia de salud. Tal es el caso de la señora Josefina, de 67 años, quien solicitó apoyo para atender un problema oftalmológico y fue canalizada al Sistema Municipal DIF (SMDIF). Entre los servicios más demandados destacan las terapias físicas, psicológicas, atención dental, consultas generales e información sobre los programas de nutrición.

Asimismo, vecinas y vecinos han solicitado apoyo para la gestión del Registro Civil y asesorías relacionadas con testamentos y predios. Por ejemplo, el señor Roberto, adulto mayor, expuso la dificultad para trasladarse hasta la presidencia municipal para solicitar una constancia fiel de su registro de nacimiento, por lo que fue canalizado a la Secretaría del Ayuntamiento y su trámite será atendido durante la jornada.

En el rubro de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana también participa brindando información sobre los números de emergencia, la ubicación de las subcomisarías, la estación de Protección Civil y Bomberos, así como detalles de la convocatoria vigente para integrarse a la Policía Municipal.

En relación con bienestar animal, el área correspondiente informó que las solicitudes de la población radican en desparasitación y esterilización de sus mascotas, mayor control sobre la sobrepoblación de caninos por las calles. Así que el día de mañana también atenderán a los seres sintientes y adelantaron que, debido a la demanda, el próximo 16 de marzo regresarán a San Luis Tehuiloyocan para otra jornada de bienestar animal.

Las caminatas tienen como finalidad invitar a la población a acudir, en este caso, a la explanada de la presidencia auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, donde todas las dependencias municipales ofrecerán atención directa a la ciudadanía, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal consolida una política de cercanía, de forma eficiente y accesible, llevando servicios y tramites a las comunidades para generar beneficios a las y los sanandreseños.

