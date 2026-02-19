Universidad Rosario Castellanos abre convocatoria para admisión en Puebla

La Universidad Nacional Rosario Castellanos informó que se encuentra disponible la convocatoria para el proceso de admisión correspondiente al ciclo 2026-2027 en su sede ubicada en la ciudad de Puebla.

El registro de aspirantes inició el 17 de febrero de 2026 a las 15:00 horas y concluirá el 22 de febrero de 2026 a las 23:59 horas, a través del micrositio oficial.

Las y los aspirantes deberán participar posteriormente en el Programa para el Ingreso a la Universidad (PIRC-Salud), conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria. La publicación de resultados está prevista para el 12 de mayo de 2026, mientras que el inicio del ciclo escolar se programó para el 3 de agosto del mismo año.

La convocatoria busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior pública en el estado, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta, con el objetivo de fortalecer una educación incluyente y de calidad.

Las bases completas y el calendario detallado pueden consultarse en el sitio oficial: https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/convocatoria-puebla

