San Andrés Cholula mantiene convocatoria para ser Policía Municipal

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula mantiene abierta la convocatoria para la incorporación de nuevos elementos a la Policía Municipal, con el propósito de fortalecer las tareas de vigilancia, prevención del delito y proximidad social en el municipio.

La corporación convoca a mujeres y hombres interesados en desarrollar una carrera en el ámbito de seguridad pública a participar en el proceso de reclutamiento y selección.

Quienes resulten favorecidos en el proceso de selección podrán acceder a un salario competitivo, servicio médico y seguro de vida, además de integrarse al Servicio Profesional de Carrera Policial.

Asimismo, se ofrece capacitación continua y especializada, así como un programa de ascensos y estímulos enfocado en el desarrollo profesional de las y los elementos.

Las personas interesadas pueden solicitar informes al número telefónico 222 467 4000, extensión 1339, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, o acudir directamente a las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública Municipal, ubicadas en Antiguo Camino a Cuayantla 1611, en San Bernardino Tlaxcalancingo.

