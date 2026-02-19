Pepe Chedraui encabeza “Día del Pueblo” en La Victoria

E presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó una edición más del programa del “Día del Pueblo, La Capital te Escucha” con las y los vecinos de la Unidad Habitacional La Victoria, con el compromiso de escuchar y canalizar las peticiones de la ciudadanía.

Durante esta nueva jornada de atención ciudadana, el alcalde escuchó y atendió de manera directa a las y los presentes, canalizando cada solicitud con las y los titulares de las diferentes dependencias como parte de una gestión incluyente y participativa.

Se brindó atención con temas como movilidad, servicios públicos, infraestructura urbana, atención médica y apoyo a grupos vulnerables como niños, niñas y adultos mayores, acercando esta estrategia a todas las juntas auxiliares de la capital.

Se contó con la presencia de las y los titulares, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno, Sindicatura Municipal, Tesorería Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movilidad e Infraestructura, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Servicios Públicos, Dirección del Sistema Municipal DIF, Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio Ambiente, Coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia y el Instituto de la Juventud.

Con este tipo de iniciativas, el alcalde Pepe Chedraui reafirma su compromiso con una administración cercana y atenta a las necesidades de la población, en beneficio de todas y todos.

Te recomendamos: