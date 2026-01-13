Amenazan con linchar a presuntos ladrones en Hueyotlipan

Dos hombres y una mujer fueron amenazados de manera directa a través de redes sociales con ser linchados en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, Puebla, lo que provocó una amplia movilización policial en la zona.

La tarde de este 12 de enero, en grupos de Facebook y WhatsApp, vecinos de Hueyotlipan difundieron una “invitación” en la que señalaban que a las 19:00 horas acudirían a un domicilio ubicado frente al panteón local, para linchar a una familia.

De acuerdo con los inconformes, las personas señaladas estarían vinculadas con diversos robos y asaltos en la zona, por lo que, ante lo que calificaron como una “falta de justicia”, decidieron organizarse para “darles su merecido”.

Ante el incremento de la participación ciudadana en esta convocatoria, elementos de la Policía de la Ciudad se trasladaron al lugar para resguardar la zona y el inmueble señalado, a solicitud del presidente auxiliar.

La presencia policial logró dispersar a los inconformes sin que se registraran actos de violencia. No obstante, en redes sociales continuaron las manifestaciones de descontento contra las autoridades, a quienes acusaron de “cuidar delincuentes”.

