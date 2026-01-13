Trump anuncia arancel del 25% a países que comercien con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los países que mantengan relaciones comerciales con Irán enfrentarán un arancel del 25% en todas sus transacciones con el mercado estadounidense, medida que entró en vigor de manera inmediata.

A través de Truth Social, dio a conocer la medida: “cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% en cualquier y todo negocio que se realice con Estados Unidos”; calificó la orden como “final y concluyente”.

El anuncio podría impactar de forma directa a China, uno de los principales socios comerciales tanto de Irán como de Estados Unidos, ya que el nuevo arancel elevaría la carga mínima sobre productos chinos hasta alrededor del 45%, frente al 20% vigente.

La decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre los países de Irán y Estados Unidos, después de que Donald Trump sugiriera una posible intervención militar estadounidense para “rescatar” a manifestantes antigubernamentales.

Además de China, otras naciones como India, Emiratos Árabes Unidos y Turquía figuran entre los principales socios comerciales de Irán, por lo que la medida podría tener efectos en varios mercados internacionales, según Trading Economics.

En 2025, una guerra comercial entre Estados Unidos y China sacudió los mercados globales, cuando el magnate elevó los aranceles sobre productos chinos hasta un 145%, niveles que posteriormente se redujeron tras negociaciones bilaterales.

