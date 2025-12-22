General ruso muere en ataque explosivo en su automóvil

Un teniente general ruso murió este lunes tras la detonación de un artefacto explosivo bajo su automóvil en Moscú. Las autoridades rusas sospechan podría ser un ataque orquestado por servicios de inteligencia de Ucrania.

La víctima se trata de Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. La portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, confirmó que se investigan varias líneas.

Este es el tercer asesinato de un alto mando militar ruso en el último año. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Rusia ha culpado a Ucrania de varios ataques contra militares y figuras destacadas, aunque Kiev aún no ha comentado sobre este caso.

Te puede interesar: Liberan a 130 niños y trabajadores secuestrados en Nigeria​

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente Vladímir Putin fue informado de inmediato sobre el asesinato. Fanil Sarvarov tenía experiencia en conflictos en Chechenia y Siria, según el Ministerio de Defensa ruso.

Las autoridades rusas continúan investigando el ataque, mientras la tensión entre Rusia y Ucrania se mantiene elevada tras más de 3 años de conflicto y ataques contra personal militar y civiles.

A Russian general was killed Monday morning after an explosive device detonated underneath his car in southern Moscow, investigators said. pic.twitter.com/K9wY4HlW88 — The Associated Press (@AP) December 22, 2025

Te recomendamos: