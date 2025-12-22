SSC asegura más de 40 kilos de marihuana en La Paz

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla dejó fuera del mercado ilegal más de 40 kilos de estupefaciente, tras un importante aseguramiento en una vivienda de la colonia La Paz.

En el interior de un inmueble que iba a ser alquilado, se encontraron varias cajas de cartón de distintos tamaños; la mayoría contenía en su interior diversas dosis de hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, cuyo peso superaba los 40 kilos.

Dichos indicios fueron asegurados por elementos de la Policía de la Ciudad destacados en la Zona Cuatro, y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, para continuar con las investigaciones pertinentes.

La SSC resalta que en el total de los múltiples aseguramientos en combate al narcomenudeo durante la actual administración, se evitó que alrededor de un cuarto de tonelada de enervantes fueran distribuidos.

