Denuncian a policías por agresión contra ciclista en Nuevo León

Policías municipales de García, en Nuevo León, fueron denunciados por presunto abuso de autoridad tras una agresión física contra un joven, aparentemente menor de edad. El ataque fue captado en video y difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa a dos oficiales reteniendo a un ciclista, identificado como Brandon N., mientras uno de ellos lo golpea en el estómago, provocando que caiga al piso, pese a los reclamos de una mujer que grababa los hechos.

Pese a la advertencia, uno de los policías continuó golpeando al joven mientras lo mantenía sometido en el suelo para que su compañero intentara esposarlo, lo que finalmente no se concretó. Testigos exigieron que no fuera detenido.

Te puede interesar: SAT establece calendario para la Declaración Anual de empresas

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente circulaba en una bicicleta cuando los policías municipales le marcaron el alto; sin embargo, no se detuvo y aceleró, lo que derivó en una persecución y su posterior sometimiento por la fuerza.

Luego de la difusión del video, usuarios en redes sociales exigieron la intervención del alcalde Manuel Guerra, así como de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGNL), para que se investigue la actuación de los elementos involucrados.

Es la Policía de García, sí, en el nuevo Nuevo León.



Así amenazan a la ciudadanía que graba la forma en que fue detenido un joven para una revisión.



Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/GW6lHAURo1 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 12, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: