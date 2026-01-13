Brigada forestal recibe nuevo equipamiento en Zacatlán

El Ayuntamiento de Zacatlán, encabezado por la presidenta municipal Bety Sánchez, y las autoridades de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se están preparando para la temporada de incendios, por lo que este día entregaron equipo a la brigada forestal.

En la entrega, Bety Sánchez estuvo acompañada de Carmen Rosana Estrada Ávila, titular de la Oficina de Representación Estatal de la CONAFOR; de José Ángel García Mendoza, coordinador regional de Protección Civil con sede en Huauchinango, y Eduardo Zurita, director de Protección Civil y Bomberos del municipio.

Esta entrega fue posible gracias al convenio de colaboración firmado con la CONAFOR, un acuerdo que permite sumar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, para fortalecer la prevención y atención de incendios forestales, así como mejorar las condiciones de seguridad y trabajo de la brigada.

Machete

Equipo de seguridad personal

Equipo médico

Camisolas

Pantalones

Gafas protectoras

Rastrillo McLeod

Guantes

Botas

En su intervención, la presidenta municipal aseguró que la brigada forestal es un pilar fundamental para la defensa de los bosques, e indicó que cada vez que atienden un incendio, protegen hogares, ecosistemas y el patrimonio natural del municipio.

