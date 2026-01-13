FGE Puebla detiene a mujer por asociación delictuosa en Tabasco

La Fiscalía General del Estado de Puebla ubicó y dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Fernanda Monserrat N., quien era buscada por autoridades del estado de Tabasco, por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa.

Como resultado del intercambio de información, se estableció la ubicación de la mujer en Santa María Coronango, Puebla, por lo que, en una acción coordinada, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Puebla entregó a la probable responsable a elementos de su homóloga de Tabasco, quienes realizaron su traslado a dicho estado para que responda por los hechos que se le imputan.

