Anuncian jornada de matrimonios colectivos en Atlixco

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció la Jornada de Matrimonios Colectivos 2026, una iniciativa que busca brindar certeza jurídica y fortalecer el bienestar de las familias atlixquenses.

La ceremonia se realizará el sábado 14 de febrero de 2026, a las 10:30 horas, en Plaza de Armas número 1, en el centro de la ciudad, donde las parejas participantes contraerán matrimonio en un acto público organizado por el Ayuntamiento.

La convocatoria está dirigida a parejas mayores de edad, residentes de Atlixco, que cumplan con los requisitos del Registro Civil. El trámite será totalmente gratuito, quedando a cargo de las y los contrayentes únicamente la obtención de su documentación personal.

El registro de solicitudes estará abierto durante 14 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria. Las parejas interesadas deberán acudir a la Jefatura del Registro Civil, ubicada en Plaza Moraleda, para la entrega de documentos.

Con esta acción, la presidenta municipal reafirma su compromiso con la legalidad, la inclusión y el fortalecimiento del núcleo familiar como base del desarrollo social del municipio.

