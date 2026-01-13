Entregan biblioteca en telesecundaria de San Andrés Cholula

Con el propósito de fortalecer la infraestructura educativa y generar mejores condiciones de aprendizaje, la presidenta municipal Lupita Cuautle encabezó la entrega de una biblioteca en la telesecundaria “Máximo Serdán Alatriste”, ubicada en San Rafael Comac.

Durante el acto, la edil subrayó que esta obra representa una inversión directa en el desarrollo académico y personal de niñas, niños y jóvenes, al promover la lectura, la investigación y el acceso a herramientas tecnológicas. Destacó que apostar por la educación implica reconocer el talento de la comunidad y ofrecer espacios modernos que contribuyan a la formación integral de las nuevas generaciones.

En su intervención, el secretario de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, informó que este proyecto contempló la construcción y adecuación de un área de 96 metros cuadrados, con trabajos que incluyeron muros de tabique rojo, impermeabilización de losa, colocación de piso de cerámica e instalación de 18 luminarias LED, garantizando un espacio funcional y seguro.

Asimismo, la biblioteca fue equipada con mobiliario y tecnología para fortalecer el proceso educativo, entre ellos computadoras, mesas y estantes para biblioteca, proyector inalámbrico, pantalla eléctrica, sistema de internet, controladores de temperatura portátiles y mobiliario administrativo.

Te recomendamos: