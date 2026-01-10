Zacatlán rebasa el millón de visitantes durante 2025

El municipio de Zacatlán sigue consolidándose como el Mejor Pueblo Mágico de Puebla y de México; así lo reflejan las cifras de DATATUR publicadas por el Gobierno del Estado, para mostrar el crecimiento en afluencia turística que han tenido los Pueblos Mágicos, los museos, las zonas arqueológicas y la capital poblana.

A Zacatlán llegaron un millón 21 mil 22 visitantes, lo que significa un crecimiento de 7.46 por ciento de afluencia turística con respecto al 2024. Teniendo eventos tan importantes como ATMEX, que es la convención de turismo de aventura más importante de América Latina; la Blue-ruta; la Ruta del Pulque, así como la Feria de los Muertos y Mi Navidad en Zacatlán.

También en el 2025, el pueblo mágico se posicionó como un importante destino de turismo deportivo con la organización del Spartan, la carreta artesana, la Copa Nacional Indígena “Oscar Diablo” Castellanos, donde el municipio contó con la visita del exjugador de la NBA, Horacio Llamas, así como el Torneo Nacional de Fútbol 7.

Por todos estos eventos, y más, Zacatlán se sigue posicionando como el Mejor Pueblo Mágico de México, y está listo para recibir en este 2026 a más turistas que disfruten de sus atractivos naturales, culturales, arquitectónicos, gastronómicos y de historia.

