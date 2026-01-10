Pedro Plaza Montaño asume titularidad de la CEEAVI

El órgano de gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) llevó a cabo la primera sesión extraordinaria, en la que se acordó por unanimidad el nombramiento de Pedro Alberto Plaza Montaño como nuevo titular de esta institución.

El subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo Huerta Espinoza, encabezó esta sesión en la que, además, se nombró a los ciudadanos Brahim Zamora Salazar y María Fernanda Díaz Torres como nuevos integrantes de este organismo colegiado.

Durante esta mesa de trabajo, se expusieron los avances y acciones realizadas durante el período de enero a diciembre del año 2025, entre las que se incluyen firmas de convenios, cursos, asesorías, acompañamientos y demás actividades con universidades públicas y privadas, asociaciones civiles y organismos encargados de derechos humanos.

Asimismo, se dio a conocer la terna propuesta para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en la que resultó electo Plaza Montaño por unanimidad y quien a partir de hoy asume responsabilidades en dicho organismo.

El Gobierno del Estado de Puebla refrendó su compromiso con el fortalecimiento institucional y la atención integral, digna y oportuna a las víctimas, a fin de consolidar una política pública centrada en la justicia, la legalidad y la protección de los derechos humanos.

