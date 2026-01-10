Congreso de Puebla dona juguetes y artículos invernales al SEDIF

El Congreso del Estado, a través del Voluntariado, realizó una colecta de juguetes y artículos para la temporada invernal, que entregó al patronato del Sistema Estatal DIF. Con estas acciones, se reafirma el compromiso de fortalecer el vínculo y la cercanía con las y los ciudadanos.

La titular del Voluntariado del Congreso, Minerva García Chávez, destacó que Puebla tiene un Congreso humano, que se preocupa por el bienestar de las familias y de la niñez; por ello, se dio a la tarea de invitar al personal del Congreso y a la ciudadanía en general a sumarse a la donación.

“El Voluntariado es el corazón de todas las instituciones; con el apoyo del presidente Pavel Gaspar, seguiremos siendo un Congreso humano y siempre cercano a la gente”, destacó.

Por otra parte, con motivo del Día de Reyes, se llevó a cabo la tradicional partida de rosca para todas y todos los trabajadores del Congreso del Estado de Puebla, en un ambiente de convivencia, armonía y compañerismo.

Durante el evento, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, destacó la importancia de la unidad familiar y los valores que fortalecen la convivencia social. Asimismo, expresó sus mejores deseos a las y los presentes en este inicio de año.

