SEDIF realiza nueva etapa de visitas a la Feria de Puebla 2026

Con el propósito de acercar espacios de convivencia, cultura y recreación a familias de distintas regiones, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) consolidó una nueva etapa de visitas a la Feria de Puebla 2026, donde 667 personas, entre niñas, niños y acompañantes, disfrutaron de esta experiencia.

Durante esta semana dedicada al festejo del Día de la Niñez, habitantes de las juntas auxiliares de Puebla capital como San Andrés Azumiatla, Ignacio Zaragoza, La Resurrección, San Pablo Xochimehuacán, San Sebastián de Aparicio, así como de los municipios: Tehuacán, Cañada Morelos, Nealtican, entre otros, formaron parte de estos recorridos organizados por las delegaciones del SEDIF con apoyo de los ayuntamientos.

Más allá de ser simples traslados, estas visitas representan una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar y generar momentos significativos para la niñez poblana, quienes disfrutaron de juegos mecánicos, pabellones interactivos y actividades diseñadas para su esparcimiento en un entorno seguro.

Esta estrategia, impulsada por la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, responde a la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier de acercar oportunidades a todos los rincones del estado y se alinea con el enfoque social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien promueve el bienestar y desarrollo integral de niñas y niños.

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