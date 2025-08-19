Distribuirán más de 1.7 millones de medicinas en Puebla

Puebla se sumó al programa Rutas de Salud del IMSS-Bienestar, a través del cual se distribuirán en la entidad más de un millón 700 mil medicinas a los 579 centros de salud de primer nivel en la entidad del 19 al 23 de agosto.

En un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que la coordinación estatal del IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud de Puebla están involucradas en las Rutas para que sean un éxito.

Indicó que a partir de hoy comenzará la distribución de más de un millón 700 mil medicinas en todos los 579 centros de salud en las 13 regiones médicas que integran Puebla.

Detalló que 33 vehículos serán los encargados de recorrer las 150 Rutas de la Salud en la entidad, llevando los paquetes que cuentan con 33 mil 350 medicamentos de 96 tipos.

Destacó que la instrucción de la presidenta fue que ningún medicamento debe estar guardado en los almacenes, por lo que supervisará que ello se cumpla para evitar que falten medicamentos en las clínicas.

“Todo México debe saber que nuestra presidenta, con la humanidad que le caracteriza, ha dado una instrucción contundente: ningún medicamento tiene que estar guardado en los almacenes, para evitar el desabasto. Esa instrucción que nos has dado la vamos a vigilar, la vamos a supervisar por el bien de la población. Muchas gracias, presidenta”, concluyó.

Aseguran abasto del 100%

En Palacio Nacional, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que, de manera mensual, se entregarán 10 mil 497 kits de medicamentos a 8 mil 61 unidades médicas beneficiadas en el país, que busca cumplir con el 100 por ciento del abasto de fármacos.

Para ello, precisó, se han destinado mil seis rutas de entrega, a partir de este martes 19 de agosto y hasta el día 23 del mismo mes.

Aseguró que con ello se eliminarán las barreras administrativas y logísticas, que fraccionaban los insumos y limitaban el acceso a medicamentos.

“Es la garantía de que cada médico cuente con lo necesario y que cada paciente encuentre lo que requiere en su consulta médica (…) A través de kits prearmados y organizados vamos a cubrir el abasto al 100% cada mes“, expresó.

Editor: César A. García

