Sheinbaum niega acuerdo con la DEA por “Proyecto Portero”

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este martes durante la mañanera cualquier acuerdo vigente con la DEA, luego del anuncio del “Proyecto Portero” por parte de la agencia antidrogas de Estados Unidos.

Aclaró que, pese al comunicado que emitió la DEA el día de ayer, aún no se ha llegado a ningún acuerdo o cooperación conjunta y no hay ninguna información que la confirme.

El “Proyecto Portero” busca fortalecer la colaboración entre ambas naciones para luchar contra los cárteles que trafican drogas sintéticas mortales hacia Estados Unidos.

También se centra en desmantelar a los “guardianes”, operadores que controlan los corredores de contrabando en la frontera con Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La mandataria puntualizó que no existe acuerdo reciente con la DEA y que cualquier comunicación se hará de manera coordinada con el gobierno mexicano.

Destacó que la relación con agencias estadounidenses está regida por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Confirmó que hay coordinación en temas de seguridad, pero ninguna operación conjunta.

Por su parte, la DEA explicó que los “guardianes” son clave para los cárteles, al conducir el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia EU, así como control de armas y dinero hacia México.

Señalaron que se puso en marcha un programa de capacitación para investigadores mexicanos y estadounidenses, con el objetivo de identificar objetivos comunes y fortalecer el intercambio de información.

