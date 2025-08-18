Acusan racismo y clasismo en discurso de Layda Sansores

La Red de Abogadas Indígenas de México (RAI) calificó como racistas y clasistas las declaraciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, durante la inauguración del Centro Libre para las Mujeres de Calakmul, evento en el que estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante las adversidades que enfrentan las mujeres indígenas en México, particularmente en el sur de Campeche, Sansores expresó: “Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida”.

“Ser indígena, ser mujer y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida”: Layda Sansores.

La RAI rechazó enérgicamente estas palabras, considerándolas “inaceptables”, y exigió una disculpa pública de la mandataria estatal.

En un comunicado, el colectivo señaló que el empobrecimiento del que habló Sansores es consecuencia de un sistema colonialista, racista y discriminatorio.

Además, advirtió que dichos prejuicios reflejan una estructura histórica que ha marginado a los pueblos originarios.

La polémica se suma a las recientes críticas contra Sansores por un viaje al extranjero para celebrar su cumpleaños número 80.

Desde la RAI nos pronunciamos respecto a las afirmaciones RACISTAS y CLASISTAS de la gobernadora de Campeche @LaydaSansores Exigimos a las autoridades determinen las sanciones correspondientes @Claudiashein @CitlaHM @Secretaria @INPImx @mujeresgobmx pic.twitter.com/DqpDsQi8zP — Red Abogadas Indígenas, RAI-MX🇲🇽 (@RedAbogadas) August 17, 2025

