Matisse y Pesado cierran la 83.ª Gran Feria de la Manzana

Los encargados de cerrar con broche de oro la 83.ª Gran Feria de la Manzana fueron Matisse y Pesado. La primera agrupación se presentó en el zócalo de Zacatlán, mientras que la banda estuvo en el Recinto Ferial.

Matisse le regaló una gran velada a la población, cantó sus más grandes éxitos y la gente coreó cada uno de ellos. El ritmo romántico contagió a las y los zacatecos, pero también a los visitantes de lugares como la CDMX, Michoacán, Hidalgo, EdoMex, Tabasco, Guerrero.

Después de la presentación de Matisse, vino el espectáculo de pirotecnia, el cual fue grabado por los celulares de los asistentes al cierre de feria. El momento más emotivo fue cuando apareció iluminada la Virgen de la Asunción, símbolo de la 83.ª Gran Feria de la Manzana.

Posteriormente, vino el baile con el grupo Pesado en el Recinto Ferial, donde todas y todos se levantaron de sus asientos para bailar.

Pesado logró reunir a públicos de todas las edades, pues su música ha trascendido a lo largo de los años, demostrando que en Zacatlán sus canciones se escuchan fuerte y logrando que fueran entonadas en la noche de este domingo.

