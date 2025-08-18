Trump recibe a Zelenski y mandatarios europeos en la casa blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este lunes en la Casa Blanca al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una cita decisiva para buscar el fin de la guerra con Rusia. A esta reunión también se le suman los líderes de Alemania, Inglaterra, Italia y Francia, con los resultados de la reunión, mañana se realizará una videoconferencia con gran parte de la Unión Europea.

La junta virtual ha sido confirmada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y será a las 13:00 (horario europeo, CET). En el encuentro, los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países tendrán la consigna de frenar mediante el diálogo el conflicto bélico europeo y de respetar los intereses de las partes involucradas; sin embargo, la mayoría de los dirigentes inclinan su apoyo a Kiev.

Los acuerdos entre los líderes de Europa y Ucrania fueron que no cederá ningún terreno voluntariamente, así como el no cuestionar el entrar a la OTAN, además de establecer puntualmente que Zelenski estará en todas las negociaciones. Trump, por su parte, recalcó que esta no es su guerra, es de Biden, y aseguró que la guerra va a terminar, aunque todavía no hay una fecha.

“Es importante que Estados Unidos acepte trabajar con Europa para proporcionar garantías de seguridad para Ucrania, y por lo tanto para toda Europa”, afirmó Zelenski en X.

