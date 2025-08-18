Ataque en Guerrero deja ocho policías comunitarios muertos

Al menos ocho policías comunitarios pertenecientes a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) murieron tras una emboscada en Ayutla de los Libres, región Costa Chica de Guerrero.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando las víctimas se desplazaban desde El Cortijo hacia El Rincón, cuando fueron sorprendidos con un ataque en un camino de la zona.

El grupo de policías circulaba en seis camionetas con rifles y escopetas. Seis de los fallecidos eran originarios de El Cortijo y dos de El Rincón. Otro integrante fue asesinado en la cabecera municipal.

El área donde ocurrió la emboscada, a 139 km de Acapulco, está en disputa por los grupos criminales “Los Ardillos” y “Los Rusos”. Hasta el momento, ninguna autoridad los ha responsabilizado directamente.

Luego del ataque, vecinos de El Cortijo organizaron una misa y homenaje con los ataúdes en la cancha municipal. La violencia en Ayutla ha sido frecuente en los últimos meses, afectando clases y comercio.

El corredor que incluye Tecoanapa, Tierra Colorada, Las Mesas, Ayutla y Acatepec se encuentra en una zona en disputa entre grupos armados, con múltiples actos violentos recientes.

