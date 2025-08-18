Cae “Tormenta Junior”, hijo de exlíder del Cartel del Golfo

En un operativo coordinado este domingo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas detuvo a Ezequiel “C”, alias “Tormenta Junior” o “Junior”, señalado como uno de los líderes de las facciones Escorpiones o Ciclones del Cártel del Golfo.

La captura se realizó durante un despliegue en la Avenida 12 de Marzo de Matamoros, donde elementos de la Guardia Estatal aseguraron al presunto narcotraficante, quien figuraba en la lista de objetivos prioritarios de las autoridades federales.



Es hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, exlíder del Cártel del Golfo abatido en noviembre de 2010 durante un enfrentamiento con fuerzas federales. Además, es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, otro capo de la organización, extraditado a Estados Unidos en 2007 y devuelto a México en diciembre de 2024.

Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones, al momento de su arresto se le inició una carpeta de investigación por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta no es la primera vez que “Tormenta Junior” es detenido. En 2011, fue capturado en un hotel de Matamoros en un operativo conjunto con la Policía Federal, aunque posteriormente recuperó su libertad.

Las autoridades continúan con operativos en la zona para localizar a más posibles implicados, mientras el detenido permanece en resguardo en instalaciones de seguridad.

Con esta acción, el gobierno federal y estatal refuerzan su estrategia contra el crimen organizado en Tamaulipas, estado que históricamente ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre cárteles.

