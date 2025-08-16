Trump y Putin se reúnen en Alaska sin llegar a acuerdo sobre Ucrania

Este viernes 15 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reunieron en Alaska en una cumbre donde discutieron el rumbo de la guerra en Ucrania sin llegar a un acuerdo concreto.

Momentos antes de iniciar, los mandatarios se saludaron ante la expectativa de varios y abordaron “La Bestia”, la limusina presidencial estadounidense, para trasladarse a la Base Aérea Elmendorf-Richardson.

Tras la reunión en la base militar de Alaska, la cual duró más de tres horas, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa, donde declararon que fue “productiva” y “respetuosa”.

El presidente ruso calificó las negociaciones de “constructivas” y aseguró que continuarán buscando acuerdos para poder alcanzar la paz con Ucrania. Y afirmó que la próxima reunión será en Moscú.

Asimismo, llamó a Ucrania y Europa para no crear “obstáculos” que entorpezcan la paz. Espera que Kiev y las capitales europeas perciban el entendimiento alcanzado de forma constructiva.

Te puede interesar: Protestan en Alaska por reunión de Trump con Putin

Por otro lado, Trump dijo que él y Putin tuvieron una conversación “muy productiva”, afirmando que se lograron algunos avances y un gran progreso; no obstante, declaró que “no hay acuerdo hasta que hay un acuerdo”.

Indicó que en breve llamará a la OTAN y a las personas que considere pertinentes. Además, contactará al presidente Volodymyr Zelensky para informarle sobre los avances de la reunión.

Ambos líderes no respondieron preguntas tras sus declaraciones en la rueda de prensa. Putin habló cerca de ocho minutos, mientras que Trump, quien suele ser más extenso, se limitó a cuatro minutos.

Menos de una hora después, el presidente ruso fue visto abordando un avión. Su homólogo estadounidense también dejó Alaska tras la cumbre inconclusa, despegando en Air Force One.

#ÚLTIMAHORA 🚨 El magnate Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin anunciaron en conferencia de prensa "avances" en la primera plática este viernes en Anchorage, Alaska, con el objetivo de poner fin a la invasión de #Ucrania; no obstante, reconocieron que aún no hay un acuerdo… pic.twitter.com/rSPur5zVwU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 15, 2025

Te recomendamos: