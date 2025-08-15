Hillary Clinton nominaría a Trump al Nobel de la Paz

La excandidata a la presidencia de los Estados Unidos en 2016, Hillary Clinton, aseguró que estaría a favor de que el actual presidente estadounidense, Donald Trump, reciba el Premio Nobel de la Paz si logra poner fin a la guerra de Ucrania bajo buenos términos.

Este viernes 15 de agosto la ex primera dama Hillary Clinton se presentó en el podcast “Raging Moderates”, en el que tanteo la posibilidad de que Trump sea condecorado con el Premio Nobel de la Paz.

La política dejo en claro que estaría de acuerdo, pero dijo que para ello deben darse las siguientes condiciones: Alto al fuego sin intercambio de territorios, liberación de los territorios ucranianos ocupados por Rusia, que Rusia deje de amenazar la seguridad de Europa y que Ucrania no se vea obligada a ceder territorios.

Tal vez te interese: Protestan en Alaska por reunión de Trump con Putin

“Mire, si pudiéramos lograr todo eso, y si el presidente Trump fuera el arquitecto, lo nominaría para el Premio Nobel de la Paz, porque mi objetivo aquí es no permitir la capitulación ante Putin, fomentada por los Estados Unidos”, develó la demócrata a Scott Galloway y Jessica Tarlov.

Las afirmaciones de la Clinton se dan en el mismo día bajo el cual Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, agendaron un encuentro en la ciudad de Anchorage en Alaska, para hablar sobre la guerra de Ucrania y demás temas que conciernen a las dos naciones en el tablero geopolítico.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: