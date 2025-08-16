Confirman caso de rabia humana en joven de Zacatecas

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), confirmó un caso positivo de rabia en una joven de 17 años, originaria de Mezquital del Oro, el primero en la región en casi 40 años.

De acuerdo con algunos reportes, la joven fue víctima de una mordedura en uno de sus dedos por un animal silvestre, del cual se presume que se trata de un zorrillo.

Tras esto, fue atendida primeramente en el Hospital Rural No. 82 en Vicente Guerrero, Durango. Posteriormente, la trasladan al IMSS Régimen Ordinario en Zacatecas, donde se encuentra hospitalizada en terapia intensiva.

Te puede interesar: Mueren cuatro personas por “enfermedad del legionario” en NY

Personal del INDRE, CENAPRECE y autoridades federales apoyaron en el diagnóstico y seguimiento del caso, quienes confirmaron que se trataba de rabia humana.

Por ello, se activaron protocolos de investigación epidemiológica, vacunación y control, los cuales incluyeron entrevistas a familiares y visitas a comunidades vinculadas.

Las autoridades aseguraron que la paciente contará en todo momento con el soporte clínico correspondiente para mantener su confort en la medida de lo posible.

Te recomendamos: