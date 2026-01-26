Gobierno del Estado recorre obra vial que conecta la Mixteca poblana

En Puebla se impulsa el desarrollo económico, social y turístico con la construcción de la carretera Izúcar de Matamoros–Los Limones, a cargo del Gobierno de México. La obra, que tiene una longitud de 14.4 kilómetros, fue supervisada por el gobernador Alejandro Armenta, quien destacó que beneficiará de manera directa a las y los habitantes de la microrregión 22 de Izúcar de Matamoros, así como a las comunidades de San Carlos Buenavista, San Nicolás Tolentino, Matzaco y Ayutla.

La Mixteca poblana avanza con una obra estratégica que reduce traslados hasta tres veces, optimiza recursos públicos y fortalece la conectividad regional. Acompañado por alcaldes, delegados e habitantes de los municipios beneficiados, el gobernador destacó que el proyecto forma parte del plan nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, para unir a las mixtecas poblana, oaxaqueña y guerrerense mediante una carretera de doble carril sin cuota.

El gobernador subrayó que se trata de un corredor integral con iluminación, vocación turística y gastronómica, rescate patrimonial, ciclovía y mejoramiento urbano, que tiene el objetivo de generar igualdad de oportunidades en los 217 municipios del estado, como lo proyecta la transformación de la infraestructura carretera por parte del Gobierno Federal.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, informó que ya se interviene el tramo que va del centro de Izúcar de Matamoros a la comunidad de Los Limones. Precisó que los trabajos consideran fresado de la carpeta existente y colocación de una nueva capa asfáltica de cinco centímetros, con apoyo de Módulos de Maquinaria del Gobierno del Estado, lo que permite avanzar con eficiencia y menor costo.

En San Carlos se ejecutan andadores con luminarias y jardineras, además de acciones en el balneario local, como el mejoramiento de palapas, así lo explicó el coordinador general del Programa de Obra Comunitaria, Edgar Chumacero, quien además señaló que estos trabajos se acordaron con delegados y comités comunitarios, con la finalidad de fortalecer espacios públicos y actividades económicas locales.

Por su parte, el delegado de Izúcar de Matamoros, Antonio Flores, resaltó que el proyecto se vincula con acciones de identidad urbana y cultural, como paraderos con elementos regionales, murales históricos y el ordenamiento de corredores artesanales. Indicó que estas obras consolidan a Izúcar como un punto de referencia para los pueblos milenarios de la Mixteca.

Te recomendamos: