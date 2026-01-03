Diputado pide priorizar contratación de artistas locales en eventos públicos

Con el propósito de dignificar el trabajo creativo y reconocer a las y los artistas como agentes culturales esenciales, el diputado José Luis Figueroa Cortés presentó un punto de acuerdo para que el Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Concejos Municipales prioricen la contratación de talento artístico y musical local.

El legislador indicó que se debe aplicar en la realización de eventos públicos, incluyendo festividades decembrinas, ferias, actividades culturales y cualquier acto de carácter social o comunitario que organicen en sus demarcaciones.

El exhorto está dirigido a las secretarías de Desarrollo Económico y Trabajo, de Arte y Cultura y de Desarrollo Turístico, así como a las diferentes dependencias municipales, para que consideren, entre otros actores representativos, a los sindicatos artísticos y musicales, escuelas de artes, colectivos y demás formas de organización artística de la entidad.

Entre los principales beneficios, Figueroa Cortés expuso que se podrá fortalecer la economía creativa con más oportunidades laborales para el talento local. Además de promover el desarrollo y la identidad cultural poblana, al incorporar expresiones propias de cada municipio.

Finalmente, declaró que con esta medida se impacta de manera directa en la inclusión regional de talentos, la participación comunitaria, el acceso equitativo a la cultura y el reconocimiento de colectivos y organizaciones culturales.

