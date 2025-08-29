Rutas de la Salud en Puebla aseguran 70% de abasto medicinal

Con las Rutas de la Salud, se espera alcanzar un abasto del 70% de medicamentos en las unidades de atención de primer y segundo nivel en Puebla, aseguró el coordinador del IMSS-Bienestar estatal, Gerónimo Lara Galvez.

En entrevista, el funcionario federal indicó que en las últimas dos semanas se han entregado arriba de 8 millones de medicinas en 742 unidades médicas, centros de salud y en los 55 hospitales públicos de la entidad.

A propósito de la protesta de pacientes de Oncología en el Hospital General del Sur, reconoció que siguen faltando algunos medicamentos, pero dijo que ya se trabaja en su suministro.

“Se ha mejorado mucho el proceso de abasto y en el surtimiento de recetas los números están mejorando y están mejorando en función de las entregas que se están haciendo”, afirmó.

En ese sentido, dijo que la intención de las autoridades federales y estatales es llegar al 100% de abasto de medicamentos, pero resaltó que ello depende de factores externos como que las farmacéuticas elaboren el producto, ya que muchos de los medicamentos especializados son de origen extranjero.

Por ello, dijo que el Gobierno de México también está haciendo un esfuerzo para generar la producción de ese tipo de medicinas en el país.

