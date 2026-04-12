Parkinson: síntomas, factores de riesgo y evolución

En el marco del Día Mundial del Parkinson, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a la población a fomentar la empatía hacia quienes padecen esta enfermedad neurodegenerativa y progresiva, bajo el lema “Imagina cómo sería tu vida con Parkinson”.

La institución subrayó que, si bien no existe una cura definitiva, factores como el acompañamiento del círculo familiar y social, una detección temprana y el mantenimiento de un estilo de vida saludable permiten que el paciente presente una mejor evolución y respuesta al tratamiento.

La doctora Alejandra Calderón Vallejo, jefa del servicio de Neurología del Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez” del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, explicó que el Parkinson es un padecimiento en el cual las personas, aunque al inicio mantienen su independencia, requieren del apoyo familiar para llevar a cabo actividades cotidianas, así como del soporte emocional de su entorno social.

🧠 Detectar a tiempo el #Parkinson puede cambiar su evolución.



En el IMSS promovemos acompañamiento, atención médica oportuna y empatía con quienes viven esta enfermedad.



⚠️ Temblor, rigidez y lentitud: señales de alerta.



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“Si tenemos un familiar que tenga esta enfermedad, justamente este año el lema de esta efeméride es concientizar qué sentirías si fueras tú el paciente y qué podemos hacer para apoyarlo”, afirmó la especialista.

La doctora Calderón Vallejo indicó que se estima que alrededor de 6.5 millones de personas en todo el mundo padecen esta enfermedad, cuya prevalencia se ha duplicado en los últimos 25 años. Aunque es más frecuente después de los 60 años, también existen casos en personas menores de 40.

Respecto a los síntomas, detalló que los pacientes deben estar atentos a manifestaciones como lentitud de movimientos, temblor progresivo, rigidez, inestabilidad de la marcha y pérdida del olfato.

🧠 En el Día Mundial del #Parkinson, el #IMSS llama a la detección temprana y al acompañamiento para mejorar la evolución y tratamiento.



⚠️ Síntomas: temblor, lentitud, rigidez e inestabilidad al caminar.



🤝 Empatía y atención oportuna hacen la diferencia.



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“Otras características son que las personas con Parkinson pueden tener su cara muy seria, pueden tener la voz más quedita, notan que su escritura se hace pequeñita. El temblor es un temblor que se llama de reposo, cuando la persona tiene la mano quieta es cuando nota el movimiento, cuando toma un objeto o cuando hace algo el movimiento se quita. Es un temblor asimétrico. O sea que es más fuerte de un lado, el paciente empieza con temblor de un lado y va progresando a lo largo del tiempo”, subrayó la jefa de Neurología.

Aunque no es posible predecir con exactitud quién podría desarrollarlo, existen elementos de riesgo como la presencia de otros casos en la familia, la exposición a golpes recurrentes en la cabeza, el contacto con sustancias tóxicas e incluso la contaminación ambiental.

Como factores protectores para retrasar su aparición, mencionó el llevar un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular, alimentación balanceada, control del peso, cuidado del sueño y atención a comorbilidades.

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