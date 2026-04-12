A seis meses, Israel sigue incumpliendo “alto al fuego” en Gaza

A seis meses del inicio del “alto al fuego” en Gaza, un informe elaborado por cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) con presencia en la Franja detalla que Israel no ha cumplido con lo estipulado en materia de ayuda humanitaria, reconstrucción, protección de civiles, libertad de movimiento o autogobernanza.

El documento fue liderado por los Consejos Danés y Noruego para los Refugiados, Oxfam, Refugees International y Save the Children, en sus conclusiones, las organizaciones otorgan una calificación de “implementación parcial o inconsistente” al cese de hostilidades y a la protección de civiles.

El informe subraya que más de 700 gazatíes han muerto en ataques israelíes desde el 10 de octubre, entre ellos al menos 180 menores de edad, de acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad local.

Las ONG denunciaron además que Israel ha expandido el área de Gaza que mantiene bajo control militar, en lugar de replegarse, y que más de 200 palestinos han muerto en las inmediaciones de la denominada línea amarilla, situación que impide la reconstrucción de infraestructura básica como alcantarillado, tendido eléctrico y centros médicos.

Persisten ataques violentos: MSF

En un comunicado emitido de manera independiente, Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó sobre la persistencia de los ataques violentos por parte de las fuerzas israelíes y el creciente control militar sobre el territorio. La organización humanitaria señaló que las condiciones de vida de los palestinos siguen siendo precarias.

“Seis meses después, el alto al fuego no ha logrado poner fin al genocidio contra las personas palestinas en Gaza, y las autoridades israelíes siguen imponiendo condiciones destinadas a destruir las condiciones de vida“, afirmó Claire San Filippo, responsable de emergencias de MSF.

La organización médica detalló que, al 8 de abril, al menos 733 personas habían muerto y mil 913 habían resultado heridas desde la entrada en vigor de la “tregua”, según datos del Ministerio de Salud de Gaza.

Seis meses después del alto el fuego en Gaza, los "ataques israelíes continúan de forma habitual".

Los ataques aéreos, disparos y bombardeos persisten a diario en toda Gaza, lo que eleva a 738 el número de palestinos asesinados el 10 de octubre de 2025, denuncia @UNHumanRights pic.twitter.com/oIUXX60AS5 — Noticias ONU (@NoticiasONU) April 10, 2026

Desde el 10 de octubre de 2025, los equipos médicos han realizado más de 40 mil curaciones a pacientes con heridas por traumatismos violentos, como disparos y explosiones. Tan solo en la clínica de MSF ubicada en la ciudad de Gaza se efectuaron más de 18 mil curaciones, de las cuales más del 60 por ciento correspondieron a heridas por traumatismos.

MSF denunció que, desde el 1 de enero de 2026, las autoridades israelíes han impedido la introducción de suministros médicos o humanitarios a Gaza por parte de la organización.

Al mismo tiempo, Israel también está bloqueando la mayoría de las evacuaciones médicas de pacientes que requieren atención especializada fuera de la Franja.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 18 mil 500 personas permanecen en la lista de espera para evacuación médica, de las cuales 4 mil son niños.

Seis meses después del alto alfuego en #Gaza desde MSF alertamos sobre la persistencia de los violentos ataques de las fuerzas israelíes y el creciente control militar de la Franja de Gaza. 👇 #NI https://t.co/9ES9lT2FVk — Médicos Sin Fronteras México (@MSF_Mexico) April 10, 2026

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