Marchan en Puebla contra bombardeo estadounidense a Venezuela

Un grupo de personas, conformada por diversas organizaciones, incluida la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, con la bandera de Venezuela se manifestaron este sábado para reprobar la intervención de Estados Unidos en aquel país y la detención de Nicolás Maduro.

El contingente salió del Gallito y terminó frente al Palacio Municipal de la capital poblana, donde quemaron la bandera estadounidense para mostrar su rechazo a las acciones de su presidente Donald Trump.

Entre los manifestantes se encontraban personas de otros países, como Antonio Ramos, quien dijo ser cubano mexicano y se pronunció por exigir que se respeten los derechos internacionales que violó el gobierno estadounidense al bombardear Venezuela.

Consideró que al intervenir en este país, es probable que haga lo mismo con otros países como Colombia y México, ya que el mandatario del país vecino se ha pronunciado contra los gobiernos de ambos países.

“Fuera Yankees de América Latina“, lanzaban como consigna principal durante el trayecto.

#Puebla 🎙️ Antonio Ramos, cubano mexicano, dice que no se puede permitir lo que sucedió en Venezuela y llama a reclamar los derechos internacionales.



Algunos de los manifestantes mostraron su apoyo a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y otros criticaron su actuar frente al gobierno estadounidense.

La madrugada de este sábado, el gobierno de Estados Unidos bombardeó Venezuela y detuvo a Nicolás Maduro y horas después el presidente Donald Trump anunció que se hará cargo del país.

