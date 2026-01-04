Bombardeo de EU a Venezuela dejó al menos 40 muertos

Los ataques militares ejecutados por Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada del sábado dejaron un saldo de al menos 40 personas fallecidas, según un reporte del diario The New York Times que cita a un alto funcionario venezolano bajo condición de anonimato. La cifra incluye personal militar y civiles.

El presidente Donald Trump, en declaraciones a Fox News, afirmó que no hubo bajas entre soldados estadounidenses, aunque sugirió que algunos resultaron heridos.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, detalló en una conferencia de prensa que los helicópteros estadounidenses involucrados en la extracción del presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron atacados.

Mencionó que una aeronave fue alcanzada por las defensas venezolanas, pero permaneció operable, y que todas regresaron a sus bases.

Entre las víctimas civiles confirmadas se encuentra Rosa González, de 80 años, quien falleció tras un ataque aéreo que impactó un complejo de apartamentos de tres plantas. El ataque derribó una pared exterior del edificio en las primeras horas del sábado.

Wilman González, sobrino de la fallecida, relató que el impacto lo dejó herido, requiriendo tres puntos en el rostro. Horas después del suceso, se le observó buscando entre los escombros de su vivienda, visiblemente afectado. “No lo sé”, respondió cuando se le preguntó adónde iría tras perder su hogar.

