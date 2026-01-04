Maduro será juzgado por “conspiración narcoterrorista” en EU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, aterrizaron este sábado en el aeropuerto Stewart de New Windsor, Nueva York, tras ser capturados en una operación militar estadounidense ejecutada en Venezuela.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó mediante un mensaje en la red social X que ambos “enfrentarán pronto todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”.

Maduro y Flores serán procesados por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, según la acusación formal presentada en el tribunal del distrito sur de Nueva York.

Tal vez te interese: Bombardeo de EU a Venezuela dejó al menos 40 muertos

El líder chavista descendió del avión militar Boeing 757 con las extremidades sujetas por esposas de plástico, escoltado por una veintena de agentes federales, en un ambiente de dos grados bajo cero.

El senador republicano por Utah, Mike Lee, informó que, por ahora, el secretario de Estado, Marco Rubio, “no anticipa más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos”.

Un nuevo documento de acusación, de 25 páginas, detalla los cargos contra el mandatario venezolano. El texto lo acusa de mover “cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas” durante su tiempo en la Asamblea Nacional. Bondi se refirió a la pareja como “dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

🔴 DIRECTO | Este es el momento en el que Maduro desciende del avión que le ha traído junto a su espolsa a Nueva York, donde será juzgado por terrorismo 🔗 https://t.co/yTc4STMl88 pic.twitter.com/HnJXZEH3uM — EL PAÍS (@el_pais) January 3, 2026

Se espera que Maduro sea trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center, una prisión federal en Brooklyn, donde permanecerá hasta su comparecencia inicial ante un tribunal federal el próximo lunes.

El Departamento de Justicia estadounidense había ofrecido previamente una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

En un video publicado en su red social Truth Social, el presidente Donald Trump se burló de declaraciones anteriores de Maduro en las que desafiaba a Estados Unidos a capturarlo. Las imágenes muestran al mandatario venezolano diciendo: “¡Venga por mí! Aquí los espero, en Miraflores. ¡No se tarde en llegar, cobarde!“, seguidas de tomas del bombardeo estadounidense.

Te recomendamos: