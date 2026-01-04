Reyes Magos desfilan en Puebla ante más de 7 mil asistentes

El primer cuadro de la ciudad se iluminó con música, color y alegría con el tradicional Desfile de Reyes Magos de la Capital Imparable, organizado por el DIF Puebla Capital en alianza con Grupo Telcel.
El banderazo inicial estuvo a cargo del alcalde Pepe Chedraui y de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, quienes encabezaron este magno festejo que reunió a más de 7 mil personas entre turistas y poblanos.
El desfile dio inicio a las 6:30 de la tarde con un espectacular show de 40 drones que durante 10 minutos surcó el cielo poblano sobre la Avenida Juárez, a la altura de la 25 sur, lo que marcó el arranque del recorrido.
Posteriormente, avanzaron los contingentes integrados por bandas de música, carros alegóricos, botargas y medios de comunicación, regalando sonrisas y momentos de ilusión a las y los asistentes que se dieron cita a lo largo de la Avenida Juárez, continuando por la Avenida Reforma–Juan de Palafox y Mendoza, hasta la 4 norte-sur.
Hoy celebramos una de las tradiciones más bonitas que unen a las familias mexicanas.— Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) January 4, 2026
Con mi esposa #MariElise, el equipo del @DifPueCapital y en coordinación con #Telcel, nos llena de alegría dar inicio al Desfile de #DíaDeReyes, un espacio para convivir, compartir y disfrutar… pic.twitter.com/QMVB1NAPGd
En esta segunda edición del Desfile de Reyes Magos de la Capital Imparable participaron más de dos mil integrantes en las 15 bandas de música y de guerra de municipios de Puebla, Amozoc, San Pedro Cholula e Izúcar de Matamoros:
- Banda de Guerra “Dianas”
- Banda de Música Imperio 56
- BINE Marching Band
- Titanes Marching Band
- México 68 Marching Band
- Halcones ENSEP
- Exa Fénix Marching Band
- Banda de Guerra Águilas de Acero
- Marching Band Colibríes
- Fuego Azteca Marching Band – Centro Escolar Profesor Gregorio de Gante
- Banda Latina Camaleones Itzocan Independiente
- Auténticos Soles Banda de Música
- Halcones FIM Banda de Guerra
- Halcones FIM Banda de Música
- Ángeles Banda de Música
Asimismo, medios de comunicación se sumaron al desfile, incluyendo a Grupo Oro Comunicaciones, que participaron con carros alegóricos y unidades móviles decoradas con motivos alusivos a la temporada, compartiendo la magia y la ilusión de los Reyes Magos.
El festejo culminó con un segundo espectáculo de 100 drones a la altura del zócalo de la Capital, donde, justo al paso del último carro alegórico frente al Palacio Municipal, el cielo se iluminó con imágenes alusivas a los Reyes Magos, cerrando con broche de oro una noche llena de tradición, alegría y convivencia familiar.
Con estas acciones el Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través del DIF Puebla Capital reafirma su compromiso por conservar las tradiciones, fomentar la unión familiar, generar espacios de sana convivencia y esparcimiento.