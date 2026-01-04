Reyes Magos desfilan en Puebla ante más de 7 mil asistentes

El primer cuadro de la ciudad se iluminó con música, color y alegría con el tradicional Desfile de Reyes Magos de la Capital Imparable, organizado por el DIF Puebla Capital en alianza con Grupo Telcel.

El banderazo inicial estuvo a cargo del alcalde Pepe Chedraui y de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, quienes encabezaron este magno festejo que reunió a más de 7 mil personas entre turistas y poblanos.

El desfile dio inicio a las 6:30 de la tarde con un espectacular show de 40 drones que durante 10 minutos surcó el cielo poblano sobre la Avenida Juárez, a la altura de la 25 sur, lo que marcó el arranque del recorrido.

Posteriormente, avanzaron los contingentes integrados por bandas de música, carros alegóricos, botargas y medios de comunicación, regalando sonrisas y momentos de ilusión a las y los asistentes que se dieron cita a lo largo de la Avenida Juárez, continuando por la Avenida Reforma–Juan de Palafox y Mendoza, hasta la 4 norte-sur.

Hoy celebramos una de las tradiciones más bonitas que unen a las familias mexicanas.



Con mi esposa #MariElise, el equipo del @DifPueCapital y en coordinación con #Telcel, nos llena de alegría dar inicio al Desfile de #DíaDeReyes, un espacio para convivir, compartir y disfrutar… pic.twitter.com/QMVB1NAPGd — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) January 4, 2026

En esta segunda edición del Desfile de Reyes Magos de la Capital Imparable participaron más de dos mil integrantes en las 15 bandas de música y de guerra de municipios de Puebla, Amozoc, San Pedro Cholula e Izúcar de Matamoros: Banda de Guerra “Dianas” Banda de Música Imperio 56 BINE Marching Band Titanes Marching Band México 68 Marching Band Halcones ENSEP Exa Fénix Marching Band Banda de Guerra Águilas de Acero Marching Band Colibríes Fuego Azteca Marching Band – Centro Escolar Profesor Gregorio de Gante Banda Latina Camaleones Itzocan Independiente Auténticos Soles Banda de Música Halcones FIM Banda de Guerra Halcones FIM Banda de Música Ángeles Banda de Música

Asimismo, medios de comunicación se sumaron al desfile, incluyendo a Grupo Oro Comunicaciones, que participaron con carros alegóricos y unidades móviles decoradas con motivos alusivos a la temporada, compartiendo la magia y la ilusión de los Reyes Magos.

El festejo culminó con un segundo espectáculo de 100 drones a la altura del zócalo de la Capital, donde, justo al paso del último carro alegórico frente al Palacio Municipal, el cielo se iluminó con imágenes alusivas a los Reyes Magos, cerrando con broche de oro una noche llena de tradición, alegría y convivencia familiar.

Con estas acciones el Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través del DIF Puebla Capital reafirma su compromiso por conservar las tradiciones, fomentar la unión familiar, generar espacios de sana convivencia y esparcimiento.

Te recomendamos: