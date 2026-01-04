Hombre desarma a policía e intenta quitarse la vida en Puebla

Al interior de Plaza Dorada, un hombre fue detenido luego de desarmar a un policía para a intentar atentar contra su propia vida; este evento provocó caos entre los ciudadanos.

La noche del sábado, poblanos que se encontraban en la plaza comercial, ubicada entre el Bulevar 5 de Mayo y Mártires del 2 de Octubre, fueron testigos de la forma en que un hombre de aproximadamente 30 años desarmó a un Policía Auxiliar, a quien tomó desprevenido.

El masculino intentó dispararse en la cabeza, pero no logró activar el arma, por lo que terminó tirándola al piso e intentar huir hacia la salida que conecta el establecimiento con el Bulevar 5 de Mayo.

No obstante, el oficial involucrado logró detener al señalado y asegurarlo para que posteriormente la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) procediera a procesarlo ante el Ministerio Público, mientras que también se le dio asistencia en Atención a Víctimas para canalizar al masculino.

