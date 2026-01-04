Pavel Gaspar presenta acciones legislativas en Acatlán

Como parte del trabajo de territorio que realiza el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, acudió al Sistema de Información y Comunicación (SICOM) del municipio de Acatlán de Osorio, donde dio cuenta de las principales acciones realizadas desde el Poder Legislativo en beneficio de la ciudadanía.

En su mensaje a las y los mixtecos, el diputado refrendó el compromiso de legislar en favor de la comunidad migrante y sus familias, además de mantener una comunicación y diálogo abiertos, para escuchar sus necesidades y propuestas.

Asimismo, indicó que seguirá trabajando para tener una Mixteca en paz y próspera, con justicia y bienestar social, tal como lo merecen las y los ciudadanos.

