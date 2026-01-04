Menores de Casa de asistencia SEDIF disfrutan de Festival Navideño “Por Amor a Puebla”

Más de 70 niñas y niños de la Casa de la Niñez Poblana y jóvenes de la Casa del Adolescente, disfrutaron del Festival Navideño “Por Amor a Puebla”; acompañados por la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano y del director general del organismo, Juan Carlos Valdez Zayas, compartieron una jornada llena de alegría y convivencia.

Durante esta visita, las y los asistentes accedieron a las principales atracciones del festival: patinaron en la pista de hielo, se deslizaron por el tobogán congelado y vivieron la novedosa experiencia inmersiva 360º, donde apreciaron un cuento navideño. Estas acciones refrendan el cariño y protección que reciben los menores como parte de un gobierno sensible que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que en Puebla impulsa el gobernador Alejandro Armenta.

Desde su apertura, el Festival Navideño “Por Amor a Puebla” se ha consolidado como un espacio dedicado a la convivencia familiar, donde sus atractivos preservan la esencia de las tradiciones decembrinas y crean experiencias significativas para niñas, niños y adolescentes.

Con estas iniciativas, el SEDIF y el gobierno estatal refrendan su compromiso solidario y sensible de generar entornos de bienestar, seguros e incluyentes, que permitan a las infancias y juventudes poblanas fortalecer su desarrollo, tanto integral, como emocional.

