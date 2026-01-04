Panteón Municipal de Puebla recibió 380 mil visitantes en 2025

Durante el 2025, el Panteón Municipal de Puebla recibió a más de 380 mil visitantes, una alta afluencia reflejo del trabajo constante del Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui Budib, para dar mantenimiento, orden y atención que permitió ofrecer a las y los ciudadanos un recinto digno, seguro y en condiciones óptimas.

Para lograrlo, a través de la Secretaría de Servicios Públicos se llevaron a cabo labores permanentes de poda, limpieza y barrido en más de 800 mil metros cuadrados, acciones que contribuyeron a mantener áreas comunes transitables, seguras y visualmente ordenadas.

Asimismo, se efectuó mantenimiento integral a las piletas, además del suministro constante de agua potable, garantizando servicios básicos funcionales para las y los visitantes.

Como parte de una atención responsable y cercana a la ciudadanía, el gobierno municipal implementó operativos especiales durante fechas emblemáticas como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de las y los Abuelos, así como en la temporada de Todos Santos, reforzando la limpieza, la seguridad y la orientación a visitantes para asegurar un flujo ordenado.

El compromiso del alcalde Pepe Chedraui está enfocado a esfuerzos para preservar y dignificar los espacios públicos, reconociendo el valor social del Panteón Municipal, a través de un trabajo planificado y permanente.

Te recomendamos: