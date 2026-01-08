Reyes Magos llevan presentes a la Romero Vargas y a La Rosa

Los Reyes Magos llegaron a través del DIF Puebla Capital del Gobierno de la Ciudad, a la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas y a la colonia La Rosa. El alcalde Pepe Chedraui encabezó la entrega a los cientos de niñas y niños que llegaron para recibir sus presentes.

Reconoció el trabajo de su esposa, la presidenta del Patronato, MariElise Budib, por hacer posible estos eventos, que reafirman su compromiso con el bienestar de la niñez y la preservación de las tradiciones.

Afirmó que estas acciones se realizan de manera coordinada con el gobernador del estado, Alejandro Armenta, y la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, siempre a favor de la niñez poblana.

Por su parte, el director general del DIF municipal, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, señaló que esta entrega representa la primera actividad del año en beneficio de la niñez poblana.

“Para nosotros es un verdadero gusto visitar Ignacio Romero Vargas y ser parte de esta entrega de juguetes que, además, simboliza la bondad y empatía con la que trabajamos en el DIF. Nos llena de alegría poder compartir este momento con ustedes y, sobre todo, con las niñas y los niños que hoy recibirán un obsequio lleno de ilusión”, afirmó.

Asimismo, transmitió un mensaje de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, deseándoles un 2026 lleno de bendiciones, salud y esperanza; y les reiteró su firme compromiso de seguir trabajando todos los días por el bienestar de las familias poblanas.

Finalmente, la entrega de juguetes se convirtió en un espacio de sonrisas, abrazos y convivencia familiar, donde las niñas y los niños fueron los protagonistas. A través de estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, reafirma su vocación de servicio y su cercanía con la ciudadanía.

