Marcos Castro propone iniciativa de Ley de Participación Ciudadana

Con el propósito de regular los mecanismos de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, así como establecer los derechos, obligaciones y procedimientos mediante los cuales la ciudadanía podrá intervenir formalmente en la toma de decisiones públicas, el diputado Marcos Castro Martínez presentó una iniciativa para expedir la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Puebla.

De acuerdo con la propuesta legislativa, con este nuevo ordenamiento no solo se armoniza el marco jurídico de la entidad con los estándares democráticos nacionales, sino que dota a las y los habitantes de un conjunto de herramientas efectivas para incidir en la función gubernamental.

Además, la propuesta establece definiciones claras sobre los sujetos, autoridades, instituciones y conceptos fundamentales de los mecanismos participativos; también delimita las materias que pueden o no ser sometidas a consulta y precisa el ámbito de competencia del Instituto Electoral del Estado, como autoridad encargada de la organización de los procesos democráticos directos.

La propuesta legislativa del diputado Marcos Castro será analizada en conjunto con otras iniciativas de Ley de Participación Ciudadana que presentaron las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista, así como las diputadas Xel Arianna Hernández García y María Soledad Amieva Zamora.

