SSP asegura objetos prohibidos tras revisión en el penal de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), efectuó un operativo de revisión al interior del penal de Puebla.

Durante esta labor, que se realizó con estricto apego a los protocolos de actuación y respeto a los derechos humanos, se aseguraron 64 objetos punzocortantes, 46 envoltorios con posible marihuana, 25 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, dos teléfonos celulares y accesorios para equipos telefónicos.

Las tareas de revisión forman parte del compromiso institucional con la legalidad, la seguridad y la reinserción social efectiva.

El Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, mantendrá este tipo de intervenciones a fin de garantizar la gobernabilidad al interior de los penales.

Te recomendamos: